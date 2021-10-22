Такий імунітет захищає лише від одного штаму.

Імунітет від перенесеної короновірусної хвороби не захищає від інших штамів COVID-19.

Про це в ефірі "Права на владу" заявила лікар, доктор медичних наук зі Львова Наталія Матолінець.

В ефірі програми нардеп Шахов заявив, що він не має наміру вакцинуватися, оскільки перехворів на коронавірус і має імунітет.

На це лікарка йому відповіла, що такий імунітет захищає лише від одного штаму, а від інших порятує лише вакцина, оскільки вона унеможливлює важкий перебіг коронавірусної хвороби будь-якого штаму.

Також вона розкритикував слова Шахова, що в країні є 500 тисяч людей, насамперед тих, хто має хронічні і онкохвороби, яким протипоказно вакцинуватися. Лікарка заявила, що єдиний безумовний протипоказ до вакцинації - алергія на компоненти вакцини. Усім іншим, особливо тим, хто має хронічні хвороби і онкологічні, вакцинуватися треба в першу чергу.

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні встановлено черговий рекорд вакцинації – вчора щеплення від COVID-19 отримали понад 250 тис. осіб. Одну дозу отримали 165 тис. 649 людей, повністю імунізовані - 85 тис. 605 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 8 млн 373 тис. 550 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 млн 743 тис. 615.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитро Хилюк