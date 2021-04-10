Ляшко зазначив, що наприкінці лютого - на початку березня кількість госпіталізацій значно перевищувала кількість виписок з лікарень.

Найбільша кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 в Україні була зафіксована 6 квітня. Цього дня до лікарень потрапили 5587 осіб.

Читайте такожПоказник госпіталізації пацієнтів з COVID-19 перевищено у 22 областях-МОЗПро це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, медична система може витримати ще в середньому 6-6, 5 тис. пацієнтів на добу, передає РБК-Україна.

"При таких цифрах система охорони здоров'я буде йти по краю леза. Зараз у березні-квітні у нас середній показник був 4-5 тис. госпіталізацій щодня. Наприкінці лютого - на початку березня кількість госпіталізацій значно перевищувала кількість виписок з лікарень. Станом на останній тиждень квітня кількість госпіталізацій та виписок майже зрівнялася. Госпіталізацій більше на 5-10%", - сказав Ляшко.

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Автор: Ірина Погоріла