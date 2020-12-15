У світі зафіксовано понад 72,8 мільйона випадків захворювання на COVID-19.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.

Коронавірус у світі: статистика

Читайте такожКоронавірус в Україні: за добу одужала рекордна кількість пацієнтівСтаном на 14 грудня у світі зафіксовано понад 72,8 мільйона випадків захворювання на COVID-19.

Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,621 мільйона осіб. При цьому понад 41,2 мільйона пацієнтів змогли одужати.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні з початку пандемії діагностовано 909082 випадки зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 8416 українців.

За весь час пандемії 522868 осіб одужали, 15480 хворих померли.

Інформація по COVID-19 у Києві

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 1559 осіб.

Всього в столиці COVID-19 захворіли 93302 людини. Коронавірус забрав життя 1610 хворих, подолали хворобу 29550 киян.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: УНІАН