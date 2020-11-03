Україна, як і весь світ, продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Проте кількість випадків коронавірусної інфекції COVID-19, на жаль, щодня зростає.
Коронавірус у світі: статистика
Всього у світі на COVID-19 інфіковано понад 46, 8 млн людей, з них одужало 31 359 254. Кількість померлих зросла до 1 206 187.
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Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
За вчора в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це — новий рекорд за кількістю випадків зараження за добу. Попередній був 31 жовтня, тоді захворіли 8 752 людини.
За весь час пандемії в Україні захворіли 411 093 особи, одужали – 168 868, летальних випадків – 7 532.
Дані щодо COVID-19 у Києві
У Києві за добу виявили 789 нових хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, 12 пацієнтів померли.
На сьогодні в столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Посилення карантину в Україні
З наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження.
За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.
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