До країн з 5 млн і більше підтвердженими випадками заражень коронавірусом увійшли США, Індія і Бразилія.

Станом на ранок вівторка, 3 листопада, у світі коронавірусом заразилися вже понад 46,8 млн осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

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Всього у світі на COVID-19 інфіковано 46 871 264 людей, з них одужало 31 359 254. Кількість померлих зросла до 1 206 187.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 291 245), Індія (8 267 623), Бразилія (5 554 206), Росія (1 642 665), а також Франція (1 460 745), Іспанія (1 240 697), Аргентина (1 183 131), Колумбія (1 083 321) та Велика Британія (1 057 021).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (231 551), Бразилії (160 253), Індії (123 097) та Мексиці (92 100).

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано 411 093 особи інфікованих COVID-19, за останню добу виявили 8 899 осіб інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 532 людини, одужали 168 868.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко