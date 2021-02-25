За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654) областях.

В Україні за добу виявлено 8147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.

Читайте такожВакцинація від коронавірусу у Києві розпочнеться 25 лютогоПро це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано 2 770 осіб; виписано з лікарень 2 306 осіб; зафіксовано 135 летальних випадків; одужали 3 889 осіб. Крім цього проведено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 325 841 особа;

одужало – 1 159 311 осіб;

летальних випадків – 25 596;

проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 652 випадки;

Вінницька область – 639 випадків;

Волинська область – 193 випадки;

Дніпропетровська область – 316 випадків;

Донецька область – 218 випадків;

Житомирська область – 711 випадків;

Закарпатська область – 654 випадки;

Запорізька область – 132 випадки;

Івано-Франківська область – 711 випадків;

Київська область – 318 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 432 випадки;

Миколаївська область – 194 випадки;

Одеська область – 268 випадків;

Полтавська область – 210 випадків;

Рівненська область – 187 випадків;

Сумська область – 219 випадків;

Тернопільська область – 332 випадки;

Харківська область – 432 випадки;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 285 випадків;

Черкаська область – 160 випадків;

Чернівецька область – 561 випадок;

Чернігівська область – 161 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла