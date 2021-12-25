Найбільше нових випадків виявили в Києві, а також у Донецькій та Львівській областях.

В Україні вчора, 24 грудня, зафіксували 5 276 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 268 людей, а 15 639 громадян одужали.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. Кількість тих, хто одужав за добу, понад місяць перевищує число нових випадків зараження.

Серед виявлених учора хворих — 378 дітей та 90 медпрацівників. Це трохи менше, ніж днем раніше.

Читайте такожВ Україні знайшли новий варіант штаму COVID-19 "Дельта": характерна висока смертність А от госпіталізованих навпаки побільшало. Так, за минулу добу до лікарень потрапили 1 689 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Днем раніше – 1 646.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (908), а також у Донецькій (390), Львівській (375) та Київській (362) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 642 314 випадків COVID-19. З них 94 700 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,4 мільйона громадян — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 63 855 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 29 531, методом ІФА — 5 477. Також зробили 28 847 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 16,6 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Раніше в ЮНІСЕФ розказали, як вберегти дітей від коронавірусу.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні вчора більш як 117,2 тис. громадян отримали щеплення від COVID-19. Зазначається, що вчора від COVID-19 щеплення отримали 117 тис. 222 особи. Одну дозу введено 37 тис. 505 особам, повністю імунізовані - 78 тис. 821. Додаткову дозу отримали 529 людей, ревакцинальну – 367.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 14 млн 563 тис. 975 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 13 млн 352 тис. 303, отримали додаткову дозу – 1 тис. 811 людей, ревакцинальну – 367 людей.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні також можна отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу людям за певними медичними показами.

Крім того, з 24 грудня медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть отримати ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо