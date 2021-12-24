Ситуація з поширенням коронавірусу в країні стабілізується, кажуть у міністерстві.

Найближчими днями дві останні області вийдуть із червоного рівня епідемічної небезпеки. Ситуація з поширенням коронавірусу стабілізується.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Рада".

За словами очільника МОЗ, "червону зону" залишать Волинська та Запорізька області. Зараз ці регіони вийшли за індикаторами з "червоного" рівня епіднебезпеки.

Читайте такожУ Львові медики врятували підлітка, який впав у кому після безсимптомного коронавірусу"Ми вчора від Міністерства охорони здоров'я направили відповідну заяву до Кабінету Міністрів про скликання комісії з ТЕБ та НС, яке розгляне ситуацію. І потенційно ми найближчими днями зможемо вивести останні дві області з "червоного" рівня епіднебезпеки", - сказав він.

Регіони перейдуть до "жовтої зони", яка передбачає заборони на:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та викладачів

роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу

масові заходи

роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури

роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки

роботу спортзалів і басейнів

діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів

міжобласні та міжнародні перевезення

Минулої доби, 23 грудня, коронавірус в Україні виявили у 6647 осіб. Серед них 519 дітей та 107 медпрацівників. Також зафіксовано 248 летальних випадків, 14 874 пацієнти одужали, госпіталізували 1 646 осіб.

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