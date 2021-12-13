Додаткову дозу вакцини зможуть отримати особи з медичними показаннями для неї.

В Україні офіційно дозволили робити третє щеплення від коронавірусної хвороби. У понеділок, 13 грудня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав відповідний наказ МОЗ.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Документом визначено категорію осіб, яким рекомендується вводити додаткову дозу вакцини, незалежно від того, яким препаратом вони щепилися раніше.

Кому робити третє щеплення:

людям з ВІЛ-інфекцією, онкологією;

пацієнтам після трансплантації органів;

особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

За словами Ляшка, МОЗ радить вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї. Зокрема, тим, хто має важкі захворювання, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист.

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"Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби", - заявив очільник МОЗ.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу більш як 53 тисячі людей. З яких першу дозу отримала 16 551 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 36 740 людей.

Ще днем раніше кількість щеплених за добу становила понад 83 тисячі.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 131 445 людей. З них отримали першу дозу - 14 131 443 людини, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 457 651.

У загальній кількості в країні проведено 26 589 094 щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрій Годован