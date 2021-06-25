Також за минулу добу вакцинували від COVID-19 рекордну кількість українців - 96 180

За минулу добу в Україні виявили ще 876 випадків коронавірусу, з них 36 дітей та 32 медичні працівники. Вчора 489 пацієнтів госпіталізували, 2 405 - одужали, а 53 - померли від ускладнень.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

З 18 червня кількість інфікованих на добу не перевищує тисячу осіб. Кількість тих, хто одужав за добу, як і раніше перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в нас зафіксували 2 232 790 випадків зараження коронавірусом. З них 52 234 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 160 137 — одужали.

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Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії зробили 45 720 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 19 481, методом ІФА — 9 160. Також зробили 17 079 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,7 мільйона ПЛР-тестувань.

Раніше стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються у київській лікарні.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Рекордна кількість щеплень за добу в Україні - 96 180 людей вакциновано проти COVID-19 24 червня 2021 року. Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей.

Протягом доби працювали 656 мобільних бригад, 1 200 пунктів щеплення та 24 центри вакцинації.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 834 971 людину, з них отримали 1 дозу – 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 325 345 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко