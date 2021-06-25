Михайло Радуцький зазначив, що влада намагається якнайдалі відтягнути її прихід.

Голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що уряд очікує на четверту хвилю коронавірусу в Україні.

Про це він розповів у ефірі ток-шоу "Право на владу".

Михайло Радуцький зазначив, що влада намагається якнайдалі відтягнути її прихід.

"Уряд не скасовував карантин в цілому в Україні. Ми розуміємо, що ще буде одна хвиля. Сьогодні питання, щоб найдовше ця хвиля не починалася, але вона почнеться - і ми маємо це розуміти", - заявив він.

Також Радуцький стверджує, що в Україні достатньо вакцини від коронавірусу, а для успішної вакцинації бракує бажання самих українців.

За його словами, станом на сьогодні в Україні укладено контракти на 38 млн доз вакцини і ведуться додаткові перемовини з виробниками.

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“У нас є контракти з 5 виробниками вакцин: Pfizer, AstraZeneka (отримуємо з Південної Кореї, Італії), Novavax, CoronaVac. І ще ведуться перемовини із Johnson & Johnson та Moderna”, - розповів Радуцький.

Такої кількості доз вакцини, запевняє політик, достатньо для проведення вакцинації, зважаючи на те, що частина українців уже перехворіла COVID-19, тож наразі щеплення не потребує.

"Сьогодні проблема не в наявності вакцин, а в бажанні людей вакцинуватися”, - додав Радуцький.

Ситуція з коронавірусом в Україні

В Україні за 23 червня виявлено 937 нових випадків COVID-19, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 58 осіб. Також одужали 2 471 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 231 914 осіб; одужали – 2 157 732; летальних випадків – 52 181; проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672.

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Автор: Олег Давигора