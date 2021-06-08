Щеплення роблять китайською вакциною.

У Херсонській області розпочали вакцинацію від коронавірусу мешканців окупованого Криму - щеплення вже отримали двоє осіб.

Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації.

Зазначається, що МОЗ відкрило запис для мешканців окупованого півострова на вакцинацію через портал "Дія". Перші щеплення кримчанам зробили в Генічеську.

Загалом в області визначили шість пунктів вакцинації вакциною CoronaVac.

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського";

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша", поліклініка № 1;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

"Важливо! З собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безкоштовне", - додали в ОДА.

Сьогодні в Україну в рамках нової поставки за програмою глобальної ініціативи COVAX доставили 117 тисяч доз вакцини американо-німецького виробництва компаній Pfizer\BioNTech від коронавірусу.

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Автор: Юрій Годован