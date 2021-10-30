Він підкреслює, що більшість "важких" хворих на COVID-19 зараз - це невакциновані люди.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін наголошує на необхідності закликати громадян не відтягувати вакцинацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"95% людей, які у нас зараз перебувають в палатах інтенсивної терапії, - це є люди, які не вакциновані... 99% людей, які в реанімації, - це люди, які не вакциновані", - наголосив Кузін.

При цьому, розповів він, в Україні є лікарі, які досі не мають жодного щеплення.

"Ми дійсно стикаємося з тим, що отримуємо інформацію про те, що лікарі первинної ланки, вторинної ланки, лікарі-фахівці, - вони не усі є прихильники вакцинації. Інколи вони переконують у зворотньому. І дійсно зараз по кожному лікарю ми бачимо інформацію з Електронної системи охорони здоров'я. І ми бачимо навіть лікарів, які мають нуль щеплень. Це наші подальші кроки, яким чином з цими лікарями працювати для того, щоб забезпечити належний рівень прихильності", - сказав урядовець.

Кузін наголосив, що "вакцинація захищає".

"Мені б дуже хотілося, щоб ми усі разом зараз проявили солідарнісь в цьому процесі і дійсно виступили на сторону переконання громадян не відтягувати вакцинацію, вакцинуватися саме зараз. Не довіряти недостовірним джерелам інформації, а принаймні зазирнути на сайти, які публікують достовірну інформацію", - сказав заступник міністра.

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Водночас, у кулуарах програми Кузін наголосив, що "споживання кисню за останній місяць лише зросло на 30%". "Якщо в середньому ми використовували 4-5 тисяч балонів (з киснем - УНІАН), зараз це 7 тисяч. І по тоннах - також велика кількість", - зауважив він і запевнив, що наразі "на рівні лікарень достатня кількість балонів".

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано 5 тис. 463 особи; померли - 648.

28 жовтня в Україні було вакциновано проти COVID-19 289 241 людину. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 790 тис. 280 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 292 тис. 521 людина.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковська