Міністерство охорони здоров'я розширило перелік медпрепаратів для лікування онкохворих, що закуповуватимуть за бюджетні кошти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу.
Читайте такожЛікарі Національного інституту раку вимагали хабарі від онкохворих за безкоштовні ліки
«Онкологічні захворювання знаходяться на другому місці серед причини смерті (українців) після серцево-судинних захворювань. Дуже вважливим є прояв держави щодо лікування цього важкого недугу», - зауважив він.
Степанов повідомив, що МОЗ цього місяця затвердило номенклатури лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватись у 2021 році для лікування онкозахворих, взявши до уваги близько 30 пропозицій провідних українських онкологів та державних медичних експертів.
«До переліку 67 лікарських засобів ми додали 9 нових позицій. Ми додаємо позиції, які є більш ефективними в лікуванні, – це лікарські засоби другої та третьої лінії. Мова йде про лікарські засоби, які будуть використовуватись при лікуванні раку молочної залози або для пацієнтів з раком крові, або при мієломі, або при пухлині головного мозку», - повідомив він.
За словами Степанов, це лікарські препарати різної направленості.
«При визначенні переліку лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватись, беруть до уваги показники їх клінічної та економічної ефективності – перевагу надають тим лікам, використання яких допоможе досягти найвищих показників для найбілішої кількості пацієнтів», - резюмував він.
За даними МОЗ, в Україні щороку від онкологічних захворювань помирає до 80 тис. осіб.
Інші новини на тему
- МОЗ відправить до регіонів ліки для онкохворих
- Тисячі онкохворих українців залишилися без ліків: у чому причина (відео)
- Журналісти розповіли про українців, які заробили мільйони на фальшивих ліках для онкохворих (відео)
- Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку
- Щороку у 150-170 тисяч українців виявляють онкозахворювання - МОЗ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram