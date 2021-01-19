Мова йде про лікарські засоби, що застосовуватимуться при лікуванні раку молочної залози, для пацієнтів з раком крові, мієломою чи пацієнтів, які мають пухлини головного мозку.

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік медпрепаратів для лікування онкохворих, що закуповуватимуть за бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу.

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«Онкологічні захворювання знаходяться на другому місці серед причини смерті (українців) після серцево-судинних захворювань. Дуже вважливим є прояв держави щодо лікування цього важкого недугу», - зауважив він.

Степанов повідомив, що МОЗ цього місяця затвердило номенклатури лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватись у 2021 році для лікування онкозахворих, взявши до уваги близько 30 пропозицій провідних українських онкологів та державних медичних експертів.

«До переліку 67 лікарських засобів ми додали 9 нових позицій. Ми додаємо позиції, які є більш ефективними в лікуванні, – це лікарські засоби другої та третьої лінії. Мова йде про лікарські засоби, які будуть використовуватись при лікуванні раку молочної залози або для пацієнтів з раком крові, або при мієломі, або при пухлині головного мозку», - повідомив він.

За словами Степанов, це лікарські препарати різної направленості.

«При визначенні переліку лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватись, беруть до уваги показники їх клінічної та економічної ефективності – перевагу надають тим лікам, використання яких допоможе досягти найвищих показників для найбілішої кількості пацієнтів», - резюмував він.

За даними МОЗ, в Україні щороку від онкологічних захворювань помирає до 80 тис. осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров