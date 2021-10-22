За його словами, "історичний максимум" встановила і кількість виїздів бригад "швидкої" та кількість госпіталізацій.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначає, що через COVID-19 кількість дзвінків на "103" вже встановила історичний рекорд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Говорячи про осінньо-зимову європейську хвилю зростання рівня захворюваності на COVID-19, міністр зауважив: "Цього разу крива захворюваності стрімко зростає. Кожні два-три тижні кількість випадків COVID подвоюється. Кількість дзвінків на "103" вже встановила історичний рекорд. І він не буде останнім. Так само як встановила історичний максимум кількість виїздів бригад "швидкої" і кількість госпіталізацій".

Читайте такожУкраїна - друга в Європі за смертністю від коронавірусу

Водночас, міністр не уточнив, про які саме цифри йдеться і за який конкретно період.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора зафіксовано рекордні 23 785 нові випадки COVID-19. За минулу добу госпіталізовано 5141 особу. Померли від ускладнень – 614.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Таня Поляковська