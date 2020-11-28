"Швидка допомога" обов’язково приїде до людини, яка потребує невідкладної допомоги, наголосили у відомстві.

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) відповіла на п’ять запитань громадян щодо екстренної медичної допомоги (ЕМД).

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Відповідні роз'яснення оприлюднені у суботу, 28 листопада, на сторінці НСЗУ в Facebook.

1. Чи може відмовити диспетчер ЕМД у виклику швидкої до пацієнта без декларації?

"Ні. Відсутність декларації з сімейним лікарем не є причиною відмови у виклику. Також для цього не потрібне електронне направлення", - йдеться і повідомленні.

Щоб отримати допомогу пацієнту потрібно:

викликати "швидку" за номером 103, або це мають зробити його близькі, рідні, оточуючі (якщо мова йде, наприклад, про ДТП), призначений лікар;

самостійно звернутись до підрозділу ЕМД.

"Але диспетчер має право відмовити у виклику, який за суттю є необґрунтованим саме для служби екстреної (швидкої) медичної допомоги", - зазначається в повідомленні.

2. Чи потрібно платити за виклик ЕМД?

"Ні. Надання екстреної медичної допомоги за номером 103 є безоплатним для пацієнтів, які перебувають у невідкладних станах", - пояснюють у НСЗУ.

Зокрема:

на місці події: на вулиці, у громадських місцях, на виробництві, в різноманітних установах;

під час транспортування пацієнта, який потребує надання ЕМД в цей час - з місця події до лікарні, або у відповідь на звернення медичних працівників;

під час особистого звернення пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, до підрозділу ЕМД.

3. В яких випадках потрібно телефонувати до 103 та розраховувати на приїзд бригади?

"Швидка допомога обов’язково приїде до людини, яка потребує невідкладної допомоги", - запевняють у НСЗУ.

Зокрема під час:

знепритомлення та судомах;

раптових розладах дихання та раптовому болю у ділянці серця;

блювоті кров’ю та зовнішній кровотечі;

гострому болю у черевній порожнині;

ознаках гострих інфекційних захворювань;

порушенні мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;

гіпо- та гіперглікемічних комах;

гострих психічних розладах, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб;

усіх видах травм та ураженні електричним струмом, блискавкою, при теплових ударах, асфіксії тощо;

ушкодженнях під час ДТП, аварії на виробництві, стихійного лиха тощо;

отруєннях, укусах тварин, змій, павуків та комах, а також анафілактичних реакціях;

порушеннях нормального перебігу вагітності.

4. Як правильно викликати екстрену медичну допомогу?

Головне правило - надавати достовірну інформацію диспетчеру, який відповість на дзвінок за номером 103. Не можна приховувати ані симптоми, ані іншу важливу інформацію. Наприклад, якщо до пацієнта з підозрою на інсульт викликають швидку, обов’язково потрібно повідомити про підвищену температуру, якщо вона є. Також не можна перебільшувати наявні симптоми з метою, щоб диспетчер прийняв виклик. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою накладення штрафу. А найголовніше, що людина, яка справді потребує екстреної допомоги, може її не дочекатись: усі бригади будуть зайняті.

5. Чи приїде швидка до пацієнта з ймовірним або підтвердженим COVID-19?

За інформацією НСЗУ, у разі критичного стану - обов’язково. Наприклад, коли у пацієнта спостерігається утруднене дихання, дихальна недостатність, підвищення температури вище 38° C, що погано піддається корекції, раптове погіршення стану.

"Бригада екстреної меддопомоги оцінить стан пацієнта з симптомами або підтвердженим COVID на місці виклику та за необхідності транспортує до лікарні, визначеної в регіоні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Якщо за висновком бригади ЕМД пацієнт не потребує госпіталізації, йому нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно самоізоляції", - розповіли в відомстві.

Нагадаємо, що від 26 листопада Міністерство охорони здоров'я запустило в тестовому режимі послугу з виклику через контакт-центр мобільної бригади швидкої допомоги.

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Автор: Вікторія Гордієнко