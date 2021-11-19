Ляшко порадив тим, хто пропустив друге щеплення, прийти і якомога швидше зробити його.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про нову проблему - люди вчасно не роблять другу дозу і просто користуються "жовтим" сертифікатом, доки він діє.

Ляшко пояснив, як бути таким людям і чи потрібно починати курс щеплення заново в ефірі "Сніданку з 1+1". Так, очільник МОЗ радить у будь-якому випадку зробити друге щеплення навіть із запізненням.

"Немає такого, що прогавили момент. Навіть, якщо не потрапили у 21 день, коли рекомендовано зробити друге щеплення. Зробите друге щеплення на 28 чи 35 день. Не повторний курс, а друге щеплення. Тому моя порада, якщо таке сталося, прийти і якомога швидше зробити друге щеплення. Оскільки найбільш гарантований захист від важкого перебігу захворювання - повний курс вакцинації", - пояснив Ляшко.

Читайте такожВ Україні з початку пандемії кількість смертей від ускладнень COVID-19 перевищила 80 тисяч осіб: статистика МОЗ

Як повідомляв УНІАН, з початку кампанії вакцинації в Україні зроблено вже понад 22 млн щеплень. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Вчора в Україні 294 тис. 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 тис. 857, повністю імунізовані - 191 тис. 463.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 млн 657 тис. 192 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 млн 448 тис. 782. Загалом проведено 22 млн 105 тис. 972 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла