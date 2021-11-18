Правоохоронці встановили, що клієнти платили за "послугу" 4 тис. грн та отримували підроблені сертифікати поштою.

У столиці затримали чоловіка та жінку, яке є медпрацівником однієї із київських лікарень, за продаж підроблених COVID-сертифікатів.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Слідчі Дарницького управління поліції спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури викрили незаконну діяльність чоловіка, який виготовляв і продавав підроблені COVID-сертифікати. 32-річному місцевому мешканцю допомагала медпрацівник однієї із київських лікарень.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник знаходив клієнтів через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації. Йому допомагала сімейна лікарка, яка вносила недостовірну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавала COVID-сертифікат. У такий спосіб цей документ відображався у додатку "Дія", що давало можливість виїзду за кордон.

Читайте такожВ Україні коронавірус за добу знайшли у понад 20 тисяч осібПравоохоронці встановили, що клієнти платили за "послугу" 4 тис. гривень та отримували підроблені сертифікати поштою.

У результаті санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили речові докази: чернетки, банківські картки, телефони, свідоцтва про вакцинацію, ноутбук та інші документи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів і ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Наразі за процесуального керівництва окружної прокуратури правоохоронці готують зловмисникам повідомлення про підозри у скоєнні злочину. Їм загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень".

В проекті закону передбачено запровадження кримінальної відповідальності за підробку документів про вакцинацію від COVID-19 та штрафів до 170 тис. гривень.

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Автор: Наталія Хаджі