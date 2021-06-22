За словами міністра, найголовніша підготовка - шляхом вакцинації населення.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, як Україна готується до можливої появи "індійського" штаму коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів під час прес-конференції в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30".

"Наразі ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні наявні 2 млн 628 тис. доз вакцини. Ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати з кожним днем", - зазначив Ляшко.

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Також, як додав міністр, паралельно з цим кожен, хто відвідує Україну, повинен надати або негативний ПЛР-тест, або експрес-тест, або довідку про повний курс щеплення від коронавірусу вакцинами, які дозволені до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні є загроза виникнення четвертої хвилі COVID-19, що може бути спричинена "індійським" штамом коронавірусу.

За минулу добу щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 8 тис. 966 осіб.

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Автор: Леся Лещенко