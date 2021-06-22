Найбільше нових випадків зафіксували в Києві - 87 осіб за добу інфікувалися коронавірусом.

За минулу добу в Україні виявили ще 296 випадків коронавірусу. Також 318 пацієнтів госпіталізували, 829 - одужали, а 21 - помер від ускладнень. Серед нових пацієнтів 22 дитини та 2 медпрацівники. Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Кількість тих, хто одужав за добу, перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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З початку пандемії в нас зафіксували 2 230 142 випадки зараження коронавірусом. З них 52 053 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 152 969 — одужали.

За оперативними даними Ради національної безпеки й оборони, востаннє менш ніж 300 випадків коронавірусу за добу в Україні фіксували 25 травня 2020 року.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 17 429 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 11 881, методом ІФА — 1 448. Також зробили 4 100 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели майже 10,7 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

8 966 людей щеплено проти COVID-19 за добу 21 червня 2021 року. Одну дозу отримали 6 751 людина, повністю імунізовані - 2 395 людей.

Протягом доби працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення та 20 центрів вакцинації.

Станом на 21 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 721 320 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 732 613 людей, з них отримали 1 дозу – 1 732 611 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 095 458 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко