Один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта", який з'явився восени минулого року в Індії, виявили в Україні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи захищені щеплені громадяни від інфікування штамом коронавірусу "Дельта" та яким може бути перебіг COVID-19.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Досить велика кількість тих, хто захворіє, потрапляють у лікарні на госпіталізацію, тобто перебіг (коронавірусної хвороби) буде трохи тяжчим. Усі профілактичні заходи працюють. У нас адаптивний карантин триває. Тест-системи працюють і виявляють цей штам", - зазначив міністр.

Читайте такожВчені розповіли, яким чином вдалось виявити штам "дельта" в УкраїніЗа його словами, лікування хворих на COVID-19, якщо хвороба спричинена штамом «Дельта», є окремими питанням.

"Тієї терапії, яка вбиває конкретно коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні дослідження. Тобто препарат не винайдений, зараз є певні просування у цьому напрямку. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють... Люди, які провакциновані, вони захищені", - запевнив Ляшко.

Він нагадав, що щеплені проти COVID-19 люди хворіють лише у легкій формі.

Штам коронавірусу "дельта" в Україні

23 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу «Дельта», який з'явився в Індії, вже зафіксували в Україні. Двоє хворих, інфікованих цим варіантом коронавірусу, перебувають в Олександрівській лікарні у Києві, їхній стан стабільний.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам «Дельта» домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від «індійського» («Дельта») штаму коронавірусу, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.

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Автор: Леся Лещенко