Він зазначив, що частота венозного тромбоемболізму після щеплення є у сотні разів меншою, ніж після перенесення COVID-19.

Ризик отримати серйозне ускладнення після щеплення проти COVID-19 менший, ніж ризик потрапити під машину, переходячи вулицю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця, президент Асоціації анестезіологів України, професор Сергій Дубров.

Він нагадав, що вакцинація є ефективним способом уникнути тяжкого або критичного перебігу COVID-19, а відтак госпіталізації та смерті від ускладнень.

"Якщо говорити про потенційні ризики, то минулого тижня ми бачили декілька сотень летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби. Якщо говорити про вакцинацію, то жодного летального випадку, пов’язаного з вакцинацією, не було зареєстровано", - зазначив медик.

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За словами Дуброва, з початку вакцинальної кампанії в Україні було зареєстровано 113 серйозних ускладнень у людей, які щепилися.

Він наголосив, що ризик отримати серйозне ускладнення після щеплення менший, ніж ризик потрапити під машину, переходячи вулицю.

"Частота венозного тромбоемболізму після щеплення є набагато меншою, у сотні разів меншою, ніж ті ускладнення у вигляді венозного тромбоемболізму, тромбозу гілок легеневої артерії у пацієнтів, які вже захворіли на COVID-19", - пояснив експерт.

Анестезіолог також розповів, що навіть за умови адекватної профілактики у пацієнтів відділення інтенсивної терапії з тяжким і критичним перебігом коронавірусної хвороби частота тромбоемболії легеневої артерії становить 27-32%.

Він повідомив, що за даними нещодавно опублікованих досліджень американських науковців, ризик померти у невакцинованих в 11 разів вищий, ніж у людей, які отримали дві дози вакцини, а ризик захворіти - у 6 разів вищий.

"Наразі немає ефективного методу лікування COVID-19, але є ефективний метод попередження тяжкого або критичного перебігу - це вакцинація", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, закликаючи українців вакцинуватися, щоб уберегтися від смерті, написав, що "краще отримати реальну довідку про вакцинацію від коронавірусу, ніж реальне свідоцтво про смерть".

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби 55 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 33680 людей, повністю імунізовані - 22 217.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7956095 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6490162. Загалом проведено 14446255 щеплень.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи