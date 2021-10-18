За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, у людини не може бути протипоказань до усіх трьох вакцин, якими нині в Україні роблять щеплення проти коронавірусної хвороби.

Людям старше 60 років необхідно вакцинуватися вже зараз, адже вони мають високий ризик смерті від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Вакцинація від COVID-19 є найбільш ефективним методом захистити себе від госпіталізації, тяжкого перебігу хвороби та ризику померти в результаті хвороби. 97,1% госпіталізованих з COVID-19 у вересні були невакциновані, а 95,7% українців, яким діагностували COVID-19, не були вакциновані або мають лише одну дозу вакцини", - розповів він.

За даними МОЗ, в Україні наразі доступно понад 14 млн доз різних вакцин в усіх регіонах, і кожен українець може обрати одну з трьох вакцин різного принципу дії.

"Не може бути у людини протипоказань до усіх трьох вакцин, які зараз наявні в нашій країні", - наголосив Кузін.

Він повідомив, що на сьогодні однією дозою були вакциновані понад 7,9 млн українців, а повний курс імунізації пройшли більш як 6,4 млн. Серед пріоритетних груп населення принаймні однією дозою вакциновано 82% медиків, 81% освітян та 95% військовослужбовців.

Однак, за словами Кузіна, пріоритетною групою, яка наразі залишається найменш охоплена вакцинацією, є літні люди. Адже принаймні однією дозою вакциновано лише 23% з них, або трохи більше 2 млн осіб.

"Людям віком понад 60 років необхідно вакцинуватися вже зараз, інакше вони мають дійсно високий ризик смерті від COVID-19. Вісім із десяти людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 60 років. Тому я закликаю людей пенсійного віку не йти свідомо на смертельний ризик, а вакцинуватися і використовувати ті можливості та інфраструктуру, яка зараз надана державою", - закликав він.

За словами Кузіна, щоб людям пенсійного віку було зручніше вакцинуватися, відкриті тимчасові пункти щеплення у відділеннях "Укрпошти", де за тиждень вже щепили понад 30 тис. осіб.

Він уточнив, що наразі інфраструктура вакцинації налічує близько 3 тис. пунктів щеплень, також працює близько однієї тисячі мобільних бригад, які вакцинують людей у віддалених місцях.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 жовтня, Кузін заявив, що в Україні спостерігається надзвичайно стрімке поширення COVID-19.

Лише за минулий тиждень було виявлено 105 тис. нових випадків захворювання, і це на 11% більше, аніж тижнем раніше. Померли минулого тижня 2,3 тис. українців, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Наразі зайняті 57% лікарняних ліжок, які призначені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

За даними МОЗ, з початку пандемії в Україні 53% летальних випадків зафіксовано у віковій групі 70+, а майже 29% - у віковій групі 60-69 років.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Антоніна Доломанжи