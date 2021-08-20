Так, вакциновані колективи можуть розклеїти в себе наліпки з написами "Ми вакциновані від COVID-19", "У нас безпечно!", "Давай і ти!"

Міністерство охорони здоров'я України пропонує підприємствам свої приміщення з вакцинованим персоналом позначати стікерами.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Відзначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від COVID-19. Завантажити та видрукувати наліпки можна за посиланням", - зазначили в міністерстві.

Вакциновані колективи можуть розклеїти в себе наліпки з написами: "Ми вакциновані від COVID-19", "У нас безпечно!", "Давай і ти!"

Як повідомляв УНІАН, українцям тепер стане ще простіше потрапити до Європейського Союзу - Брюссель офіційно визнав українські COVID-сертифікати у додатку "Дія" такими, що відповідають європейськими.

Варто зазначити, що українські "коронавірусні паспорти" було визнано навіть раніше за російські.

Аналогічне рішення ухвалили й щодо COVID-сертифікатів Туреччини й Північної Македонії.

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Автор: Леся Лещенко