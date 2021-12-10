Чиновники з цього приводу навіть скликали брифінг.

На Хмельниччині доведеться викинути 12 тисяч доз вакцини від коронавірусу, які були придбані за державні кошти. На утилізацію підуть препарати AstraZeneca та Moderna. Чиновники області кажуть, що ця ситуація дуже прикра.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Так, величезну кількість доз вакцини від коронавірусу доведеться викинути, бо буквально кілька днів тому у них закінчився термін придатності. Про ситуацію з препаратами повідомили в адміністрації Хмельницької області.

З цього приводу чиновники навіть скликали брифінг. Кажуть, що це прикро, адже вакцину купували за бюджетні гроші. На препарати витратили немало коштів, проте вони так і не принесли користі, адже люди не встигли щепитися.

Мешканці Хмельниччини не поспішають вакцинуватися. Нині статистика щеплень по області виглядає сумно: вакцинованих менше третини. Проте у центрах, де люди можуть отримати щеплення від коронавірусу, перебоїв з препаратами немає. Там вже очікують 20 тисяч нових доз вакцини від COVID-19.

Читайте такожУ Львові від ускладнень COVID-19 померла 23-річна породілляЗіпсовані дози вакцини, в яких вже вичерпався термін придатності, будуть утилізувати. Чиновники сподіваються, що більше така ситуація не трапиться й суспільство почне активніше робити щеплення від коронавірусу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні з початку пандемії від ускладнень COVID-19 померли понад 90 тисяч осіб. Лише 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Поліна Кузенко