Разом з тим 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

В Україні вчора, 9 грудня, зафіксували 11 327 випадків інфікування коронавірусом, серед них 1 010 дітей та 214 медпрацівників. Від ускладнень померли 442 людини, а 24 456 — одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 2 551 людину з підозрою або підтвердженим COVID-19.

Ситуація з коронавірусом стабілізується. Кількість одужалих з 19 листопада значно перевищує добову кількість нових випадків зараження.

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За добу здійснили 71 780 тестувань на коронавірус. Загалом в Україні провели понад 16,2 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

З початку пандемії в нас виявили 3 543 684 випадки COVID-19. З них 90 343 людини померли від ускладнень захворювання, а понад 3,1 мільйона громадян — одужали.

Нагадаємо, на сьогодні у "червоній зоні" карантину знаходяться 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. Всі інші регіони знаходяться в жовтій та оранжевій зонах.

Коронавірус у Києві: дані на 10 грудня 2021

У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 1 тис. 472 осіб, 30 хворих померли. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що серед нових захворілих - 825 жінок, 557 чоловіків та 90 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (203), Подільському (189) та Святошинському (183) районах.

Померли 20 жінок віком від 46 до 96 років та 10 чоловіків від 51 до 85 років. До медзакладів минулої доби госпіталізували 85 хворих на COVID-19.

Загалом на сьогодні в Києві зареєстровано 311 тис. 471 випадок COVID-19, 276 тис. 527 людей одужали, 7 тис. 825 - померли.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Понад 14 мільйонів українців отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, 45,2% дорослого населення країни щеплено однією дозою вакцини, 39,4% - пройшли повний курс вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 031 тис. 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 млн 031 тис. 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 млн 252 тис. 237", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулої доби вакциновано 157 тис. 728 людей: одну дозу отримали 57 тис. 253, повністю імунізовані – 100 тис. 475.

Загалом з початку вакцинальної кампанії проведено 26 млн 284 тис. 188 щеплень.

У МОЗ нагадали, що, згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька, Світлана Закелова