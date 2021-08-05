До цього часу в області циркулював переважно британський штам коронавірусу.

На Тернопільщині лабораторно підтвердили 52 випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта", який може спричинити новий спалах захворюваності.

Про це повідомляє ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Зазначається, що спеціалістами лабораторії центру було проведено дослідження біоматеріалу за допомогою тест-системи для визначення наявності 8 мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. За результатами даної роботи, було виявлено у 94 позитивних зразках 52 випадки штаму коронавірусу "Дельта".

Їх було направлено до референс-лабораторії ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2.

Читайте такожНаразі ПЛР-тестів в Україні вистачить на 3 місяці роботи - Кузін"Учора, 4 серпня, з референс-лабораторії отримано позитивні результати тестування зразків біоматеріалу та підтверджено штам коронавірусу "Дельта", - йдеться у повідомленні.

У центрі додали, що до цього часу в області циркулював переважно британський штам коронавірусу.

За інформацією установи, із цих 52 зразків більшість осіб були приїжджими за кордону, зокрема з Росії, Великобританії та країн Індонезії, а також контактні особи.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, в Україні вже підтверджено приблизно 150 випадків штаму "Дельта".

Автор: Світлана Макринська