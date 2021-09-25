Лідером за кількістю нових інфікованих стала Харківська область.

Станом на ранок 25 вересня в Україні підтвердили 8 267 нових випадків COVID-19, з них – 715 дітей та 157 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Telegram Коронавірус_інфо.

У п’ятницю з ускладненнями хвороби госпіталізували 2 035 людей. За минулу добу зареєстрували 133 випадки смерті й 2 821 одужань.

За весь час пандемії в Україні 2 387 750 громадян захворіли на коронавірус, з них 2 243 209 одужали, а 55 557 померли.

Читайте такожСеред хворих багато малих дітей: лікар розповів про негативну тенденцію з коронавірусомЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Вакцинація в Україні

159 004 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 24 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані - 62 119 людей.

Протягом доби працювали:

966 мобільних бригад,

2 977 пунктів щеплення;

345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 138 989 щеплень.

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Автор: Віолетта Орлова