Лідирує за кількість нових хворих Львівська область.

Станом на 7:00 ранку 11 вересня в Україні підтвердили 3 869 випадків інфікування коронавірусом. З них – 387 дітей і 76 медпрацівників.

Про це інформує МОЗ у Telegram.

Також за минулу добу 1102 людини госпіталізували з ускладненнями. Водночас 1 738 одужали, а 69 померли.

За весь час пандемії в Україні 2 314 423 громадян захворіли на COVID-19, з них 2 220 611 одужали, а 54 320 померли.

Читайте такожМОЗ перенесло посилення карантину в Україні: Ляшко пояснив, чомуЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Напередодні МОЗ повідомляло про +3 615 випадків коронавірусу.

Вже кілька днів COVID-показники тримаються майже однакової позначки. Тим часом МОЗ готується до трьох сценарії перебігу пандемії в Україні. За песимістичного варіанту, пікова потреба в ліжках становитиме 70 тисяч 378 ліжок, з них 49 тисяч 265 будуть потребувати підключення до кисню.

За словами міністра Віктора Ляшка, у разі пікової захворюваності на COVID-19, потрібні будуть додаткові кошти.

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Автор: Яна Ставська