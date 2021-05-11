Водночас головний епідеміолог очікує, що після травневих свят можуть виникнути негативні тенденції.

Наразі в Україні спостерігається покращення епідемічної ситуації з захворюваністю на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила головний епідеміолог Міністерства охорони здоров'я Наталія Виноград.

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«Можна говорити про покращення епідемічної ситуації в Україні», - сказала вона про тенденцію кількох останніх днів, особливо щодо летальності та кількості нових зареєстрованих випадків COVID-19.

За словами Виноград, особливістю третьої хвилі епідемії є більша захворюваність та летальність серед людей молодого віку. Зокрема, за останні три дні серед нових хворих на COVID-19 суттєво зросла частка людей молодого віку: 30-39 років – 17, 2%, 40-49 років – 18%, 50-59 років – майже 21%, 60-69 років – понад 18%.

Виноград зазначила, що показники захворюваності за останні кілька днів свідчать про «різкий спад по третій хвилі». За її словами, ще треба буде аналізувати ситуацію після вихідних днів на початку травня, які можуть стати негативним фактором розвитку ситуації.

Також Виноград повідомила, що за останні три дні «суттєво звільнився ліжковий фонд для надання медичної допомоги пацієнтам» у медичних закладах, які приймають хворих на COVID-19. За її словами, під час третьої хвилі епідемії пацієнти перебували на лікуванні в медзакладах набагато довше, ніж під час попередніх хвиль.

Виноград нагадала, що на сьогодні немає жодної території, яка б була в зеленій зоні епіднебезпеки, але жодної області немає й в червоній зоні.

«За ці три вихідні ми не мали ознак серйозних епідемічних ускладнень або негативної зміни в розвитку епідемічного процесу», - наголосила вона.

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Автор: Надя Пришляк