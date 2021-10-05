Лікування після такого "оздоровлення" може коштувати навіть 25 тисяч гривень за одну процедуру.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розвінчав популярний міф про те, що вживання великої кількості лимонів позитивно впливає на здоров'я людини. Виявилося, цей тренд може викликати серйозні проблеми, навіть такі, як каміння у нирках.

Про це Жиравецький розповів на своїй сторінці у Facebook.

Деякі вважають, що вживання великої кількості лимонів може покращити імунітет та підлужити сечу. Проте лікар вказав на негативні наслідки від цього так званого лайфхаку.

"Все було б ок, якби в нирках на фоні великих доз вітаміну С не утворювались камінці оксалати! Коли вони починають мандрувати вашими сечоводами вам буде не до лимонів і не до покращення імунітету!", - написав Жиравецький.

Читайте такожЯка вода шкодить здоров'ю найбільше: експерт озвучив несподівані фактиЗа словами лікаря, якщо людина буде їсти багато лимонів, згодом вона може отримати сильний біль. Окрім цього, наслідки від такого небезпечного тренду можуть серйозно вдарити по гаманцю.

"Дроблення камінців вартує від 8000 до 25000 гривень за одну процедуру. Тому перед тим як займатись самолікуванням порадьтесь з лікарем урологом!", зазначив Жиравецький, який вже мав у своїй практиці пацієнтів з такими проблемами після вживання лимонів.

Раніше УНІАН вже розвінчав ще один небезпечний міф. Виявилося, що гематоген - не джерело заліза, а шкідлива інсулінова бомба.

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Автор: Поліна Кузенко