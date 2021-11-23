Діагноз не могли поставити закордонні фахівці, однак українським медикам це вдалося.

У Дніпрі медики клінічної лікарні імені Мечникова врятували 23-річну студентку. Дівчина потрапила до медзакладу з неврологічними розладами, у причинах яких не змогли розібратися закордонні фахівці. Лікарі Мечникова виявили проблему.

Про це розповів генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

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"Близькі телефоном почули, що вона переставляє слова у реченні й сама не звертає на це уваги. Усе це переросло в зниження пам'яті, мимовільне посмикування рук, що посилюється під час хвилювання. Порушився сон. Висновок польських неврологів – астенічні розлади. Потім непритомність, епілептичні напади. Після нападів, знепритомнення до 10 разів на добу мама забрала доньку додому та привезла до Дніпра до Мечникова", - розповів Риженко.

Фахівці детально обстежили дівчину й виявили тератому (пухлину, - ред.) правого яєчника. Хірурги провели пацієнтці лапароскопічну операцію.

Українські лікарі поставили Анастасії діагноз – аутоімунний енцефаліт, коли пухлина яєчника дає може руйнувати головний мозок.

Після курсу лікування дівчина повністю повернулася до звичного життя.

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Автор: Марта Гичко