Степанов назвав регіони, де ситуація з поширенням COVID-19 залишається напруженою.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відсьогодні епідемічна ситуація у Львівській області відповідає “червоному рівню” небезпеки.

Читайте такожУ лікарнях Львівської області різко зросла кількість хворих на COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

“Залишається напруженою ситуація на Західній Україні: Закарпатська область, Івано-Франківська область. Також напружена ситуація у Вінницькій, Миколаївській, Львівській область. До речі, Львівська область сьогодні теж по наших показниках, індикаторах перейшла в “червоний” рівень епіднебезпеки”, - заявив він.

МОЗ щодня оновлює індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки – «жовтого», «помаранчевого» або «червоного», після чого вводяться відповідні обмежувальні заходи.

Коронавірус в Україні

Минулої доби в Україні зафіксували 11 тис. 476 нових випадків COVID-19, внаслідок ускладнень померли 333 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 56 тис. 732 особи, летальних випадків зафіксовано 30 тис. 431.

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Автор: Костянтин Гончаров