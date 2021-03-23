За останню добу вакцинували проти COVID-19 понад 10 тисяч осіб.

За вчорашню добу, 22 березня, в Україні вакцинували проти COVID-19 10 904 особи.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

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Зазначається, що всього з початку кампанії щеплено 121 929 осіб. За поточну добу зроблено на 8189 щеплень більше, ніж за минулу.

Нагадаємо, що лише один українець отримав дві дози вакцини проти коронавірусу.

Щеплення проводилось 172 мобільними бригадами з імунізації та 156 пунктами щеплення.

Також зазначається, що на сьогодні в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 321 095 осіб.

Як повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в Україні від початку вакцинальної компанії і станом на 23 березня було утилізовано 345 доз вакцини від коронавірусу.

"Наразі з різних причин було утилізовано 345 невикористаних доз з 500 тисяч, які завезли в Україну", - сказав очільник МОЗ.

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Кампанія стартувала 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в 5 етапів.

Першими щеплення отримують медичні працівники ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.

А також отримують щеплення публічні люди, які допомагають популяризувати вакцинацію в країні.

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Всього Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Наразі очікують на поставки інших вакцин, зокрема Pfizer та Novax.

Новини України та світу на ранок 23 березня

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Автор: Вікторія Гордієнко