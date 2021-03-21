Хлопці вживали амфетамін та метадон на вечірці.

У Рівненській області госпіталізували чотирьох неповнолітніх, які вживали наркотики на вечірці.

Про це повідомляється на сторінці Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

У ніч з 19 на 20 березня медикам надійшло декілька однакових викликів: допомоги потребували неповнолітні з с. Федорівка Гощанского району. У всіх пацієнтів віком 15-17 років були однакові симптоми.

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«Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін та метадон)», - йдеться у повідомленні.

Трьох пацієнтів без свідомості доставили до Гощанської центральної районної лікарні і помістили в реанімаційне відділення. Одного медики підключили до апарату штучної вентиляції легень. Четвертого неповнолітнього привезли батьки. Його стан кращий, бо батьки промили йому шлунок, одразу як помітили, що сину погано.

Зранку 20 березня двох пацієнтів у важкому стані транспортували до Рівненської обласної дитячої лікарні. «Одному з них ввели антидот. З‘явилася м‘язева активність, проте він залишався в комі», - йдеться у повідомленні.

Про подію повідомлено поліцейським.

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Автор: Світлана Закелова