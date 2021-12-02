Працівники Державного космічного агентства просять суд визнати протиправними та скасувати накази ДКА, якими їх було відсторонено від роботи.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справах про відсторонення від роботи через відсутність щеплення проти COVID-19

Про це повідомляється на сайті суду

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у трьох справах за позовами до Державного космічного агентства України (ДКА) щодо оскарження наказів про відсторонення від роботи. Справи розглядатимуться суддями у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін. Ще один позов до ДКА щодо оскарження відсторонення від роботи суд залишив без руху для усунення позивачем недоліків позовної заяви", - сказано у повідомленні.

Читайте такожВ Україні почне діяти оновлений перелік професій з обов'язковою COVID-вакцинацією: кого це торкнетьсяПозивачі просять суд визнати протиправними та скасувати накази ДКА, якими їх було відсторонено від роботи та поновити їх на роботі. Оскаржувані накази ДКА видані на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 4 жовтня 2021 р. №2153 "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням" та на підставі п.19 змін до постанови КМУ від 9 грудня 2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", затверджених 20 жовтня 2021 року.

Серед інших вимог – виплатити заробітну плату за час незаконного відсторонення від роботи.

Як повідомляв УНІАН, вакцинація проти коронавірусу була обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

9 листопада у Міністерстві охорони здоров’я розширили перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До нього увійшли працівники стратегічно важливих підприємств.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитро Хилюк