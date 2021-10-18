В Одесі люди юрмилися біля низки поліклінік, дізналися журналісти.

В одеські поліклініки вишикувалися величезні черги на вакцинацію від коронавірусу COVID-19.

Про черги на щеплення в соцмережах повідомили очевидці.

Зокрема, величезні черги вишикувалися біля поліклінік №6, №10 та №16. У приміщення не могли увійти відразу всі, хто цього бажав, і люди юрмилися на вулиці.

Багато хто скаржиться, що їх не пустили без вакцинації на роботу. Частина городян запевняє, що прийшла для того, щоб отримати відповідний сертифікат.

За даними УНІАН, черги на вакцинацію в Одесі також були в суботу та неділю, 16-17 жовтня.

Читайте такожУ МОЗ спрогнозували, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19У МОЗ повідомляли, що в Україні повністю імунізовані – отримали дві дози вакцини від коронавірусу – 6 490 162 людини.

Нагадаємо, з 18 жовтня Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області України знаходяться в "червоній зоні" карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом.

Раніше – 15 числа, "червоною" стала Херсонська область.

До цього Кабмін затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

За рішенням уряду, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з "червоним", "жовтим" чи "помаранчевим" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу літака і пасажирів транспорту, зокрема, сертифіката про вакцинацію.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк