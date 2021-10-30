Пацієнти лікарні скаржаться, що їм самим доводиться мити та підгодовувати дитину.

У Запоріжжі 1-річний хлопчик-сирота потрапив до лікарні. Як повідомляють очевидці, він знаходиться у палаті один і постійно плаче.

Так, на своїй сторінці в Instagram активіст Андрій (prana 108) розповів, що дитина перебуває у 5-й дитячій лікарні в Запоріжжі. В палаті він перебуває весь час один, напівроздягнений та постійно плаче.

"Якийсь треш у 5-й дитячій. Жінка, яка лежить у ковідному відділенні, розповідає про дитину. Малюкові 1,1 рік. Він - сирота. Знайшли його на вулиці. За її словами, медсестри заходять рідко, лише погодувати. Малюк кричить, розривається. Він у фекаліях, і вчора його вже заходила мити сусідка по палаті", - повідомила очевидиця.

Відомо, що малюка звати Андрій і няні при дитині немає, оскільки його знайшли на вулиці й він ще ніде офіційно неоформлений.

У коментарях користувачі пишуть, що медперсонал не може піклуватися про дитину у повному об'ємі, адже у них інші обов'язки: "Перше, що зробити, це взяти його до себе в палату. Як можна так просто закрити двері де так розривається малюк"; "На жаль, так і є. Ніхто не приставлений до таких дітей. У медсестер ще повне відділення хворих, за якими потрібен догляд та лікування, і вони по можливості приходять, годують, миють та переодягають. Це потрібно вирішувати на рівні адміністрації лікарні, але не з медперсоналом. Щоб при лікарні були няні, які могли б із дітками перебувати цілодобово"; "Медперсонал виконує свою роботу, за роботу няні їм доплачувати ніхто не буде! Проблема в державі, оскільки мають бути спеціально навчені няні".

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Після того, як ситуацію з малюком потрапила в соцмережі, на неї звернула увагу місцева влада. Зокрема, заступниця голови Запорізької ОДА, волонтерка Злата Некрасова опублікувала в своєму Facebook світлину, де малюк вже вдягнений і в нього у ліжечку чиста білизна.

"Дитині один рік, вона була переведена з 1-ї дитячої лікарні з підозрою на COVID-19. COVID було підтверджено, дитина пройшла все необхідне лікування. Сьогодні зробили контрольний ПЛР тест-результат негативний, малюк буде переведений назад в 1-шу лікарню, тому що там є відділення для покинутих діток і персонал, який за ними стежить. У 5 дитячій лікарні, на жаль, за такими дітками доглядають санітарочки, які не можуть постійно перебувати в палаті. Все необхідне у малюка є. Вважаю, що дуже важливо порушити питання про те, щоб за кожною лікарнею було прикріплено няню для таких діток", - повідомила Некрасова.

Нагадаємо, у Львові до Охматдиту з коронавірусом госпіталізували 6-річного хлопчика, якого мати лишала самого в номері готелю, а сама вночі йшла працювати.

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Автор: Вікторія Гордієнко