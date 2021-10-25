Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) не досягнуто лише в одному регіоні – Рівненській області.

Станом на 25 жовтня принаймні одну дозу щеплення від COVID-19 отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти, двома дозами вакциновано майже 400 тис. педагогів по всій країні.

Про це повідомляє відділ преси та інформації Міносвіти з посиланням на інформацію міністра Сергія Шкарлета.

"Освітяни продовжують вакцинуватися від COVID-19. Оновлені показники статистики свідчать про високий рівень відповідальності педагогів перед своїми учнями, колегами, суспільством. Станом на 25 жовтня принаймні одну дозу щеплення отримали 88,2% працівників заклади загальної середньої освіти. Двома дозами вакциновано майже 400 тис. педагогів по всій країні", – зазначив міністр.

Найвищий рівень вакцинації демонструють наступні області (повний та неповний цикл вакцинування): Миколаївська – 98%; Київська – 95,5%; Харківська – 94,6%; Донецька – 92,7%; Хмельницька – 91,6%.

Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) не досягнуто лише в одному регіоні – Рівненській області.

Крім того, з 25 жовтня на канікулах перебувають загалом 8 тис. шкіл. У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться заклади загальної середньої освіти, які не досягли показника вакцинації у 100%. Зокрема, в Одеській області це 149 шкіл, в Донецькій – 93, у Запорізькій – 47.

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Нагадаємо, через погіршення епідситуації 13 жовтня Міністерство освіти і науки за ініціативою МОЗ рекомендувало школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Зазвичай канікули тривали з 25 до 31 жовтня.

У Києві з 23 жовтня школярі пішли на осінні канікули. Чи вийдуть вони вчитися після двох тижнів, буде вирішуватися пізніше, враховуючи подальшу ситуацію в місті з поширенням коронавірусу.

Автор: Лариса Бекета