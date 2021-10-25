Україна вже отримала першу партію холодового обладнання для підтримки пунктів вакцинації.

Міністерство охорони здоров’я України у партнерстві з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду США розпочало оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Для задоволення нагальних потреб 2,8 мільйона доларів спрямують на закупівлю прекваліфікованого ВООЗ обладнання пасивного охолодження для безпечного та ефективного транспортування та тимчасового зберігання вакцин на базі закладів первинної медичної допомоги і при їх використанні мобільними бригадами.

Обладнання отримають 3100 пунктів щеплень, 1034 із яких працюють на базі закладів первинної медичної допомоги, та 800 мобільних бригад.

Обладнання включає 5643 термоконтейнери; 8100 термосумок; 197 730 холодоелементів; 27 486 пристроїв температурного моніторингу.

Перша партія обладнання була доставлена 30 вересня і включає 2700 термосумок, у яких вакцини від COVID-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8°C.

У подальшому це обладнання також можна буде використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених національним Календарем профілактичних щеплень.

"Ця інвестиція у розбудову систем холодового ланцюга в Україні допоможе забезпечити належні температурні умови транспортування вакцин і їх зберігання в закладах, які проводять вакцинацію. Завдяки цьому українці отримають кращий доступ до безпечних і якісних вакцин проти COVID-19, а також відбудеться зміцнення національної системи імунізації", - зазначив директор Місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

"Устаткування, яке ми починаємо доставляти, слугуватиме українцям у кампанії вакцинації проти COVID-19 і залишиться для підтримки національної програми імунізації", — сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

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Нагадаємо, в Україні минулого тижня зроблено понад 1,5 млн щеплень від COVID-19. Вчора проти COVID-19 було вакциновано 101 331 людину.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 8 млн 965 тис. 692 особи, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 млн 989 тис. 668 осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко