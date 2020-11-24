Працював Дегтярев у бюро з 1975 року. Кар’єрний шлях розпочався з посади інженера.

Гендиректор КБ «Південне» Олександр Дегтярев помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ «Південне». Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи та розширювати горизонти», – йдеться у повідомленні ОП в Telegram.

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Посаду генерального директора Дегтярев обіймав останні два роки – з 2018 року. З 2010 по 2016 роки працював генеральним конструктором – генеральним директором.

Народився Дегтярев у Кіровській області в Росії, освіту здобув за профілем «двигуни літальних апаратів» у Ленінградському механічному інституті й закінчив економічний факультет Дніпропетровського національного університету. Стажувався в аерокосмічних компаніях США й Франції.

Працював у КБ «Південне» з 1975 року. Кар’єрний шлях розпочався з посади інженера.

КБ «Південне»: чим знамените підприємство

Конструкторське бюро розробляє бойові ракетні комплекси та ракетно-космічні системи; є головним підприємством космічної галузі України, яке забезпечує реалізацію повного циклу створення та експлуатації ракетно-космічної техніки (РКТ).

Серед відомих розробок: ракети – «Циклон», «Зеніт», «Маяк», «Антарес»; бойові ракетні комплекси – Р-12, РТ-20П, УР-100, Р-36М; космічні апарати – Січ-1, МС-1-ТК, Океан-О.

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Автор: Яна Ставська