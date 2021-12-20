Голубовська наголосила, що будь-яка мутація та форма COVID-19 продовжить "вдаряти" по вже відомим групам ризику.

В Україні на минулому тижні зафіксували новий штам коронавірусу "Омікрон", який вважають заразнішим, ніж штам "Дельта".

Проте, за словами відомої лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської, як і раніше, в першу чергу до захворювання схильні групи ризику – українці у віці 65+. Про це розповіла це вона розповіла у студії телеканалу "Україна 24".

Показники заразності "Омікрона" такі високі, що у деяких країнах, де він вже проявився достатньою мірою, динаміка кривої вертикальна.

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"Але на сьогодні, якщо ми проаналізуємо пандемію з початку її розвитку, можна помітити, що кожен наступний варіант збільшує свою заразність, при цьому компенсаторно поступається своєю агресивністю. Тому ми можемо констатувати, що Омікрон викликає легкі, неважкі форми захворювання", – вказала Голубовська, додавши, що передчасно сподіватися на оптимістичні прогнози не варто.

Також Голубовська наголосила, що будь-яка мутація та форма COVID-19 продовжить "вдаряти" по вже відомим групам ризику. Тому фахівці не дають жодних нових рекомендацій, як захиститись від хвороби, окрім системної вакцинації.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розказав, як захиститись від "Омікрона".

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Автор: Вікторія Гордієнко