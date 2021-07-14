В Україні майже нічого не знають про новий штам Covid-19 "Дельта", зазначив Євген Комаровський.

Відомий український доктор Євген Комаровський попередив українців про небезпеку коронавірусу штаму "Дельта".

Про це він заявив у новому відео на своєму YouTube-каналі, передає НВ.

"Виявляється це навіть не середина, скоріше за все. З урахуванням кількості людей, які на сьогодні щеплені в Україні, ми як інфекціоністи розуміємо, що нас всіх чекає. У нас буде дуже погана осінь, в гіршому випадку - вже середина серпня", - сказав Комаровський.

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За його словами, в Україні майже нічого не знають про новий штам Covid-19 "Дельта", який вже зареєстрували в 111 країнах, і зовсім до нього не готуються.

Комаровський висловив стурбованість тим, що в Україні досі немає лабораторії, яка могла б самостійно вивчати коронавіруси та визначати їх штами.

Крім того, він зазначив, що "ситуація в системі охорони здоров'я погіршується, особливо стосовно кадрів". Це, на його думку, і є причиною досить недбалого ставлення до осінніх ризиків.

Штам коронавірусу "Дельта" в Україні

У червні секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні вже зафіксували два випадки коронавірусу штаму "Дельта" - у 66-річної жінки і 16-річної дитини, які повернулися з Росії. Їх госпіталізували в Олександрівську лікарню в Києві.

Вчора, 13 липня, стало відомо, що штам "Дельта" підозрюють у двох жінок із Закарпаття, які нещодавно повернулися з РФ. Сьогодні вранці офіційно підтвердили штам "Дельта" у двох з чотирьох зразків, які були відправлені на дослідження.

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Автор: Олександр Топчій