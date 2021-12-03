Разом з тим 37,2% дорослого населення України уже пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

В Україні вчора, 2 грудня, зафіксували 13 777 нових випадків коронавірусу. Серед них 1 279 дітей та 222 медичних працівників. Від ускладнень померли 509 людей, а 22 893 - одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 2 992 людини із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Читайте такожЛяшко назвав єдину область, де на сьогодні погіршується епідситуація з COVID-19

Від початку пандемії в нас виявили 3 477 649 випадків COVID-19. З них 87 566 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3 мільйони — одужали.

Загалом у країні на сьогодні провели 16 мільйонів ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За даними МОЗ станом на 3 грудня в Україні зроблено більш як 25 млн щеплень від коронавірусу. Наразі 43,8% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення, а 37,2% пройшли повний курс вакцинації.

Зокрема, за минулу добу, 2 грудня в Україні 206 710 людей вакциновано проти коронавірусу. З яких одну дозу вакцини отримали 70 581 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 136 129.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 610 070 людей. З них отримали одну дозу вакцини - 13 610 068 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 549 490 людей.

У загальній кількості в країні проведено 25 159 558 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко