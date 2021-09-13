Андрій Садовий відзначив зростання числа хворих на коронавірус у місті.

Кількість мешканців Львова з COVID-19 збільшується. Мер міста Андрій Садовий попередив, що можуть ввести жорсткий карантин.

Про це повідомили в прес-службі Львівської міської ради.

"Зараз ми знаходимося в "зеленій" зоні, але якщо ви подивитеся на динаміку, то будете здивовані. Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих на коронавірус, а сьогодні в цьому медичному закладі - близько 200 таких пацієнтів. Якщо така динаміка буде зберігатися протягом наступного місяця, то нас чекає жорсткий карантин", - йдеться в повідомленні.

За його словами, "люди розслабилися, перестали носити маски і зберігати дистанцію", потім що влітку ситуація з коронавірусом була спокійна.

Читайте такожЗМІ дізналися, які обмеження запровадять в Україні й назвали "поблажки" для вакцинованихЗа минулу добу у Львові виявили 41 новий випадок COVID-19. При цьому з початку пандемії в місті зафіксували 68 929 випадків, з них 1 852 - летальні.

Коронавірус в Україні: дані на 13 вересня 2021

За 12 вересня в Україні підтвердили 1205 нових випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих 149 дітей та 23 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 833 пацієнти з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли ще 18 осіб. Водночас одужали-758 осіб.

Автор: Анастасія Горбачова