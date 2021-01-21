Український психолог, експерт шоу "Від пацанки до панянки" Наталія Борисова розповіла про користь обіймів.
Читайте такожЗ Днем обіймів – красиві листівки та найліпші привітання у віршах і прозіЗа її словами, обійми допомагають зняти напругу і підвищити стійкість до стресів, пише "Обозреватель"..
Борисова зазначила, що під час цього процесу в крові людини збільшується кількість гемоглобіну, що дозволяє легше переносити хвороби і навантаження. Тому вона порадила частіше обніматися з близькими.
Чому важливо частіше обніматися: поради психолога
Під час обіймів виділяються такі речовини, як ендорфін (гормон щастя) і нейромедіатор окситоцин. Вони підвищують не тільки настрій, але і почуття безпеки, а також приносять задоволення.
Під час обіймів змінюється імунна система організму. У крові збільшується кількість гемоглобіну, що дозволяє легше переносити хвороби і навантаження.
Після обіймів знімається напруга, і підвищується стійкість до стресів.
Людина, яка частіше обіймається, краще справляється з неприємними подіями, депресією.
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