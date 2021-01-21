Під час обіймів виділяється так званий "гормон щастя".

Український психолог, експерт шоу "Від пацанки до панянки" Наталія Борисова розповіла про користь обіймів.

Читайте такожЗ Днем обіймів – красиві листівки та найліпші привітання у віршах і прозіЗа її словами, обійми допомагають зняти напругу і підвищити стійкість до стресів, пише "Обозреватель"..

Борисова зазначила, що під час цього процесу в крові людини збільшується кількість гемоглобіну, що дозволяє легше переносити хвороби і навантаження. Тому вона порадила частіше обніматися з близькими.

Чому важливо частіше обніматися: поради психолога

Під час обіймів виділяються такі речовини, як ендорфін (гормон щастя) і нейромедіатор окситоцин. Вони підвищують не тільки настрій, але і почуття безпеки, а також приносять задоволення.

Під час обіймів змінюється імунна система організму. У крові збільшується кількість гемоглобіну, що дозволяє легше переносити хвороби і навантаження.

Після обіймів знімається напруга, і підвищується стійкість до стресів.

Людина, яка частіше обіймається, краще справляється з неприємними подіями, депресією.

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Автор: УНІАН