Це вже другий подібний випадок у цій школі.

Учень гімназії №8 Запоріжжя пережив клінічну смерть просто під час уроку.

Про це у Facebook поінформував директор обласного Центру швидкої медичної допомоги й медицини катастроф Костянтин Малашенко.

14-річному хлопцю стало погано посеред уроку. На поміч підлітку одразу кинулися працівники школи, які провели перші реанімаційні дії.

У мережі уточнюють, що рятували життя дитини шкільна медсестра та інженер з охорони праці.

Читайте такожВ Україні підтвердили ще 2,6 тисячі COVID-випадків: лідирує Київ"Ще одна перемога над смертю. Сьогодні дві бригади врятували життя 14-річному хлопцю, якому просто на уроці стало зле. Клінічна смерть. Реанімація. Здали живого до лікарні з непоганим на той момент результатом. Хай у нього все буде добре. А колегам респект і повага. Пишаємося вами", – йдеться у дописі Малашенка.

ОНОВЛЕНО. Як повідомляє прес-служба Запорізької ОДА, у хлопця раптово зупинилося серце. Наразі він перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані.

Це вже другий подібний випадок у цій школі.

"Запорізька обласна державна адміністрація негайно взяла ситуацію під особистий контроль та створила спеціальну робочу групу з розслідування загадкового дитячого недугу", – йдеться у повідомленні адміністрації.

Інженер з охорони праці Антон Науменко, який допомагав реанімувати школяра розповів у коментарі телеканалу "Суспільне" деталі інциденту.

"Це був урок історії, при цьому не було жодних фізичних навантажень, він не був на фізкультурі. Після початку уроку я, разом із заступником директора з господарської частини, заходив саме до цього класу – були питання з охорони праці, закріпити шафи. І у класі все було нормально, розпочався урок. Після цього я спустився до медсестри, в цей час прибігли діти з цього класу й сказали, що однокласнику погано. Це було в 11-15/11-20. Ми з медсестрою одразу прибігли", – відповів чоловік.

Після скарги хворого на стан здоров’я вчителька відправила його до лікаря, але дорогою учень упав. У класі йому поміряли тиск й дали нашатир, на що дитина зреагувала.

"Прийшла директорка школи, почали перевіряти дихання і в цей момент пропав пульс. Ми почали непрямий масаж серця", – додав Науменко.

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Автор: Іван Бойко