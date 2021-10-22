Громадян спершу обдзвонювали, проте ті на розмови погоджувалися неохоче.

Мешканці села Велика Омеляна Рівненської області відмовлялися спілкуватися з медиками, які збирали інформацію про місцевих дітей до 5 років у зв’язку зі спалахом поліомієліту в одній з родин.

Про поведінку селян у Facebook розповів головний санлікар області Роман Сафронов.

Він зауважив, що громадян спершу обдзвонювали, проте ті на розмови погоджувалися неохоче. Після цього було вирішено відправили з області бригаду фахівців в саму ОТГ, щоби зібрати всю необхідну для подолання спалаху поліомієліту інформацію.

Крім того, медики повинні були оглянути дітей на місці на ознаки ГРВІ та коронавірусу. Сафронов посилається на місцевого активіста Сергія Ковальчука, який став свідком дивної реакції місцевого населення на приїзд медиків.

Читайте такожЛяшко: небезпеку штаму "Дельта" бачать усі, окрім "ковідіотів і антивакцинальників""Що ми мали? Закриті перед носом ворота, втечу городами, відпускання на подвір’я собак, словом, даруйте що ображаю патріотичні почуття – цивілізацію в усій красі", – пише Сафронов.

Санлікар зауважив, що зустріч представників влади місцеві мешканці також ігнорували, натомість зачиняли власні домівки від фахівців з області: "В лікувальний заклад не приходимо, на зустріч в сільраду - також, додому не пускаємо, бо зламати власну картину світу – ось що реально страшно. Навіть в інтернеті ліньки знайти інформацію про одну з найбезпечніших вакцин, що використовуються від страшної хвороби, краще постити котиків в мережі ніж перейматись ризиками для власної дитини".

Спалах поліомієліту в родині на Рівненщині

На початку жовтня в Україні підтвердили випадок паралічу в 1,5-річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовлялися від щеплень через релігійні переконання.

Згодом стало відомо, що в родині захворіло ще шестеро дітей.

Влада повідомила, що в регіоні нещеплених від поліомієліту дітей не пускатимуть у навчальні заклади.

Що таке поліомієліт?

Поліомієліт - це гостре заразне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і може призвести до паралічу. Поліовірус передається через повітря, немиті руки та харчові продукти, а також побутовим шляхом. Більшість хворих - діти віком до 5 років.

Проти поліомієліту розроблено ефективну вакцину, яку вводять дитині в перший рік життя. Існує два види вакцин: з ослабленим і з мертвим вірусом. Завдяки вакцинації поліомієліт практично не зустрічається в розвинених країнах.

Автор: Яна Ставська