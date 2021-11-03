До "червоного" рівня епіднебезпеки вже віднесено шістнадцять регіонів.

Волинська, Харківська та Тернопільська області перебувають під загрозою потрапляння в "червону" зону епідемічної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в середу, 3 листопада.

Він підкреслив, що, окрім нарощення темпів вакцинації, критичним зараз є дотримання карантинних обмежень.

"Вже шістнадцять регіонів віднесено до "червоного" рівня епіднебезпеки. У зоні ризику – Волинська, Харківська та Тернопільська області", - зазначив міністр.

Читайте такожКиїв йде на жорсткий карантин: куди не пустять без COVID-сертифікатів, повний список обмеженьЛяшко також нагадав, що з 1 листопада в регіонах, де встановили червоний рівень епіднебезпеки, спеціальні робочі групи розпочали перевірку організації процесів дотримання протиепідемічних норм та заходів щодо стримування коронавірусної хвороби. До робочих груп входять представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства регіонального розвитку, Національної поліції та Держпродспоживслужби.

Коронавірус в Україні

За минулу добу 2 листопада в Україні виявили 23 393 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1 406 дітей та 421 медпрацівник.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко