У нього сепсис і двостороння бактеріальна деструкція легенів.

Сьогодні хворого шестимісячного хлопчика на вертольоті з Рівненської області доставили в Охматдит.

Як повідомляє в Facebook Міністерство охорони здоров'я України, хлопчика з Рівненської обласної дитячої лікарні вертольотом Національної поліції України успішно транспортували з сепсисом та двосторонньою бактеріальною деструкцією легень до лікарні НДСЛ Охматдит.

"Надалі його лікуватимуть у лікарні НДСЛ Охматдит, де зусилля рівненських колег підхоплять фахівці з респіраторної підтримки та лікування імунодефіцитів", - зазначають у МОЗ.

У повідомленні сказано, що в рамках проекту з аеромедичної евакуації пріоритет у допомозі надають хворим з гострою затримкою кровообігу, розладами серцево-судинної системи та порушеннями мозкового кровообігу, важкими травматичними ушкодженнями.

Читайте такожМОЗ не готується до нового локдауну-головний санлікар країни КузінПри цьому зазначають, що експериментальний проект передбачає перевезення складних пацієнтів з 14 обласних центрів, до проекту будуть залучені сили Національної поліції України та ДСНС України.

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Автор: Надя Пришляк